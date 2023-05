Rali de Portugal confirmado no WRC em 2024

A prova portuguesa do Campeonato do Mundo FIA de Ralis (WRC) vai continuar no calendário no próximo ano, após a assinatura de um contrato entre o Automóvel Club de Portugal (ACP) e o promotor do Mundial, que prevê uma opção para 2025.

A continuidade do rali de Portugal no WRC foi confirmada este domingo com a formalização de um contrato entre Carlos Barbosa, presidente do ACP, e Jona Siebel, diretor-geral do WRC Promoter. O acordo prevê ainda uma opção também para a época de 2025, a exercer no próximo mês de setembro, aquando do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel.

"A assinatura deste contrato demonstra a confiança que o promotor do WRC tem na organização e é o reconhecimento do esforço que temos feito para organizar um dos ralis referência do calendário do Campeonato do Mundo", sublinhou Carlos Barbosa, presidente do ACP, citado em comunicado.

Está assim confirmada a 44.ª presença de Portugal entre a elite dos ralis mundiais.

Disputado pela primeira vez em 1967, o Rali de Portugal fez parte do grupo de eventos fundadores do Campeonato do Mundo de Ralis, em 1973, ano em que foi a terceira prova do calendário, ao lado de outros eventos emblemáticos como Monte Carlo, Suécia, Safari (Quénia) ou Finlândia. Durante os 29 anos seguintes, Portugal tornou-se um dos ralis mais populares do calendário, considerado oficialmente o melhor rali do mundo por cinco vezes. Um hiato entre 2002 e 2006 foi quebrado com a primeira edição "mundialista" no Algarve, em 2007. A prova do ACP mantém-se ininterruptamente no WRC desde 2009.

O Rali de Portugal teve um impacto económico de 153,7 milhões de euros em 2022, segundo um estudo da Universidade do Algarve, segundo o comunicado.