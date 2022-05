Rafael Leão em evidência no regresso do AC Milan aos títulos, 11 anos depois

O AC Milan, do português Rafael Leão, sagrou-se campeão italiano de futebol, 11 anos depois do último título, após vencer o Sassuolo por 3-0, na 38.ª e última jornada.

A jogar fora, os 'rossoneri', que apenas necessitavam de um empate para garantir o título, venceram com golos de Giroud (17 e 32) e Kessie (36), com três assistências de Rafael Leão, de nada valendo o triunfo do Inter Milão na receção à Sampdoria, também por 3-0.

Campeão pela última vez em 2010/11, o AC Milan, treinado por Stefano Pioli, voltou a conquistar o 'scudetto', o 19.º da sua história, igualando a marca do Inter Milão, mas longe da recordista Juventus, que já soma 36.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O internacional português Rafael Leão, ex-Sporting, foi uma das principais figuras neste regresso do AC Milan aos títulos de campeão, tendo feito esta época 14 golos e 12 assistências em 42 jogos pela equipa italiana.

RAFAEL LEÃO, ÉS INCRÍVEL!



3️⃣ ASSISTÊNCIAS DO PORTUGUÊS!#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #legaseriea #seriea #acmilan #milan #sassuolocalcio #sassuolo #SassuoloMilan #RafaelLeao pic.twitter.com/nIqmmwBGbw - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) May 22, 2022