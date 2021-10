Rafa e Domingos Duarte rendidos por Fonte, Trincão e Rafael Leão na seleção

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira a chamada de José Fonte, Francisco Trincão e Rafael Leão aos trabalhos da seleção nacional, que hoje se iniciam tendo em vista os jogos com o Qatar (particular) e Luxemburgo, de apuramento para o Mundial 2022.

Estes três jogadores entram para os lugares de Domingos Duarte e Rafa Silva, que foram dispensados devido a problemas físicos detetados após serem avaliados pela Unidade de Saúde e Performance.

José Fonte (Lille) e Francisco Trincão (Wolverhampton) são regressoas à equipa das quinas, enquanto Rafael Leão (AC Milan) poderá fazer a estreia pela principal seleção nacional.

Os convocados por Fernando Santos treinam-se a partir das 17.00 horas, na Cidade do Futebol. No sábado, às 20h15, defrontam o Catar e na terça-feira, às 19.45, o Luxemburgo. Ambos os jogos disputam-se no Estádio Algarve.