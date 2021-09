Raducanu, de 18 anos, é a primeira qualifier numa final do US Open

A tenista britânica Emma Raducanu tornou-se, na quinta-feira, a primeira qualifier a chegar à final do Open dos Estados Unidos, ao bater a grega Maria Sakkari nas meias-finais.

Raducanu, de 18 anos, derrotou Sakkari, 18.ª na classificação mundial, pelos parciais 6-1 e 6-4.

A 150.ª do mundo vai defrontar no sábado a canadiana Leylah Fernandez (78.ª), de 19 anos, outra sensação do US Open.

Fernandez venceu na meia-final a "número dois" do mundo Aryna Sabalenka, da Bielorrússia.