Quinteto portista valorizou 55,5 milhões no espaço de um ano

Desde o final da temporada passada, o quinteto portista formado por Vitinha, Evanilson, Diogo Costa, Fábio Vieira e João Mário valorizou 55,5 milhões de euros. E o título de campeão, que está apenas a um ponto de distância, pode fazer disparar ainda mais o valor de mercado destes (e de outros) futebolistas.

Os onze jogadores mais utilizados por Sérgio Conceição esta temporada, de acordo com o site transfermarkt, valorizaram em conjunto 63,5 milhões de euros, mas foi este quinteto, fruto das boas exibições ao longo da época e por se tratarem de jovens, que viram o respetivo valor de mercado explodir.

Vitinha, médio de 22 anos que se tornou numa peça chave da equipa, viu a sua cotação esta temporada disparar de sete para 24 milhões de euros, ou seja, uma valorização de 17 milhões. O jogador, recorde-se, esteve cedido na época passada pelos dragões ao Wolverhampton, mas foi resgatado e rapidamente se tornou num dos inquestionáveis do xadrez portista.

O avançado brasileiro Evanilson, 22 anos, foi também dos mais valorizados. No final da época passada, por ter sido pouco utilizado pelo técnico Sérgio Conceição, estava avaliado em 7,5 milhões de euros. Hoje vale 20 milhões, graças aos golos que tem apontado - contabiliza 21 em todas as provas, 14 só na I Liga.

Diogo Costa, também de 22 anos, pegou de estaca na baliza do FC Porto logo desde o início da temporada e relegou Marchesín para o banco de suplentes. As boas exibições (apenas 22 golos sofridos nos campeonato) já lhe garantiram a chamada e a titularidade da seleção nacional. E isso também ajudou à sua valorização - passou de seis milhões no final da temporada transata para 16 milhões.

Outra das jovens pérolas portistas que viu o seu valor de mercado aumentar de forma considerável foi Fábio Vieira, também ele hoje dos indiscutíveis no xadrez de Sérgio Conceição. O médio de 21 anos já tinha sido bastante utilizado na época anterior, mas impôs-se com grande categoria e leva já seis golos marcados e 13 assistências só no campeonato. No final da última temporada estava avaliado em nove milhões e agora de agora com as contas do transfermarkt vale 17 milhões.

João Mário também viu disparar a sua cotação, passando de quatro milhões para os atuais 12. O jovem defesa direito, de 22 anos, também já se tinha mostrado na última temporada, mas este ano foi o da afirmação, contabilizando um total de 36 jogos em todas as competições.

Refira-se que o plantel portista está atualmente avaliado em 259,3 milhões. No início da temporada, o valor atribuído pelo transfermarket era superior, mas as saídas de Luis Díaz, Jesus Corona e Sérgio Oliveira (os dois primeiros saíram a título definitivo, o último por empréstimo) no mercado de transferências de janeiro fizeram baixar a cotação de mercado.

Assim se explica que os dragões tenham o plantel com o valor mais baixo dos três grandes, atrás do Benfica (266 milhões) e do Sporting (261,2). Algo que, contudo, pode ser retificado com a iminente conquista do título.

Na equipa dos dragões, o jogador mais valioso é o brasileiro Otávio, avaliado em 25 milhões de euros. Taremi, o melhor goleador da equipa, tem atualmente uma cotação de mercado de 17 milhões.

Campeão na Luz?

O FC Porto está a apenas um ponto de poder festejar o 30.º título do seu historial. A festa pode acontecer já no sábado e num palco especial: o Estádio da Luz (18.00, BTV). Os dragões vão defrontar o Benfica em Lisboa, e basta-lhes pontuar para abrir as garrafas de champanhe.

Em caso de derrota no campo do eterno rival, os portistas têm ainda uma possibilidade de serem campeões no sábado, mas para isso precisam da colaboração do Sporting, o segundo classificado, que neste caso teria de perder pontos na deslocação a Portimão - o jogo com o algarvios começa às 20.30 (SportTV1).

Refira-se que se o FC Porto somar pontos e se sagrar campeão, será a segunda vez na história que celebra em pleno Estádio da Luz. A última vez foi em abril de 2011, depois de vencerem o rival por 1-2. A festa ficou, porém, marcada por alguns episódios insólitos, pois os responsáveis do Benfica mandaram apagar as luzes e ligaram o sistema de rega do relvado.

Nesse jogo, curiosamente, do lado portista estava um jogador que hoje alinha de encarnado, o defesa central argentino Otamendi.

Caso o FC Porto saia derrotado da Luz e o Sporting triunfe na deslocação ao Algarve, fica tudo adiado para a última jornada do campeonato, com as duas equipas separadas por três pontos. Na última ronda os dragões recebem o Estoril e os leões o Santa Clara.

