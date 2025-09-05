Quim: “Portugal é fortíssimo com qualquer onze”

Portugal prepara-se para o arranque da qualificação para o Mundial2026, com o objetivo claro, segundo Roberto Martínez, de se apurar e, depois, vencer a prova. E, segundo Quim, pode até estar na hora de assumir o desejo de vencer um Campeonato do Mundo, depois da conquista do Euro2026 e da conquista da Liga das Nações em 2019 e 2025, mas é preciso "ir jogo a jogo" e com “os pés no chão”.“Sabemos que temos uma grande seleção, que fizemos uma Liga das Nações muito boa, mas isso não quer dizer nada. Temos de continuar a trabalhar, sabendo que vêm por aí jogos difíceis, e naturalmente com a noção de que somos bons e que poderemos alcançar um feito grande, que é a conquista do Mundial”, disse o antigo guarda-redese em conversa com o DN.Com 32 internacionalizações, o antigo futebolista, que esteve no Europeus de 2000 e 2004 e no Mundial2006, considera que Portugal tem “qualidade e pode chegar longe no Mundial2026”, mas precisa de espírito de sacrifício: “Temos de passar momentos difíceis, porque iremos encontrar seleções, também elas muito complicadas.”Roberto Martínez tem sido fiel ao grupo restrito de jogadores que costuma convocar, mas ainda há espaço para jogadores como Rodrigo Mora ou Geovany Quenda, mas, ao DN, o antigo internacional prefere não avançar com nomes. “Felizmente para Portugal tem muitas opções, não só estes 23. Existem outros nomes, jovens talentos que estão aí a aparecer, mas a escolha é do selecionador e temos que o apoiar. Em campo, seja qual for o 11 apresentado será sempre um Portugal fortíssimo. E acima de tudo isso é preciso apoiar esta convocatória e os 23 que estão lá”.Portugal venceu uma vez das três que jogou em Erevan frente à Arménia, com Cristiano Ronaldo a ser o único a marcar golos em solo arménio pela seleção. Aos 40 anos, o capitão contribuído com golos, mas não só e Quim tem a certeza que o capitão quer ir ao Mundial e irá manter-se ativo até cumprir esse desejo. “Quem o conhece sabe perfeitamente que ele irá fazer tudo para estar presente neste Mundial e ajudar a seleção, como tem ajudado até aqui”, disse o antigo guardião do Benfica e da seleção, olhando para Gonçalo Ramos como alternativa ofensiva: “A seleção é no seu todo. E Ronaldo um dia terá que acabar, naturalmente. Isto não dura para sempre, mas não duvido que irá acabar no Mundial.”A qualificação começa amanhã, em Erevan. A equipa de Roberto Martínez - chamou Nuno Tavares para o lugar do lesionado Diogo Dalot - joga frente à Arménia (17h00) e depois, dia 9 de setembro, em Budapeste, com a Hungria. A Irlanda é a outra equipa do Grupo F, e, sendo que apenas o vencedor do grupo se apura para Mundial que vai ter 48 seleções e que será jogado nos EUA, Canadá e México.Numa qualificação mais curta que o habitual, as seleções não deixam de ter valor, mas “naturalmente que Portugal é favorito”, apesar de ter deslocações difíceis a abrir:“ Temos de estar no máximo nível e acredito que será um apuramento normal. Mas, não menosprezando os adversários, sendo sérios, como temos sido até aqui, poderemos ficar em primeiro.”