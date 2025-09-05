Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Roberto Martínez no arranque de mais uma qualificação, desta vez para o Mundial2026.
Roberto Martínez no arranque de mais uma qualificação, desta vez para o Mundial2026.RODRIGO ANTUNES / LUSA
Desporto

Quim: “Portugal é fortíssimo com qualquer onze”

A seleção arranca amanhã, na Arménia, a qualificação para o Mundial2026. Quim diz que a equipa das quinas é favorita a vencer o grupo F e tem qualidade para vencer o Mundial, mas pede pés no chão.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
seleção nacional
Cristiano Ronaldo
edição impressa
Quim
Mundial2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt