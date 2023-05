Toti Gomes. Novidade da seleção trocou o râguebi pelo futebol aos 15 anos

Toti Gomes, a principal novidade da convocatória da seleção nacional para os jogos de junho, jogou râguebi até aos 15 anos na Escolinha de Rugby da Galiza, em Cascais, e foi só com essa idade que se aventurou no futebol, nas camadas jovens do Fontainhas, também do município cascalense.

"Na altura eu andava num ATL, quando era mais novo, para onde íamos estudar depois das aulas e tinha também atividades, como futebol, ténis e até o râguebi. Comecei a praticar por diversão, depois começou a tornar-se mais sério com competições e etc. Era algo que eu gostava. Éramos vários miúdos ali. Mais tarde mudei-me para Cascais e como o ATL era em São João do Estoril tive que sair de lá e do râguebi. Era difícil de conciliar. Mas o futebol sempre foi algo que eu gostava mais do que o próprio râguebi, só que na altura não tive essa oportunidade de entrar numa escolinha ou algo do género. Mais tarde, quando surgiu a oportunidade, pedi ao meu pai para me inscrever no Fontainhas, que era o clube que estava mais perto de casa e comecei assim a jogar aos 15 anos", afirmou ao portal zerozero em fevereiro de 2014.

Entretanto, este possante defesa central/esquerdo (1,88 m) nascido em Bissau há 24 anos passou pelo Dramático Cascais antes de concluir a formação no Estoril, tendo chegado a jogar pela equipa principal dos canarinhos na II Liga.

Vasco Costa, treinador que o tinha levado para o Dramático, achou de tal forma um desperdício ter o jogador a competir nos campeonatos distritais da AF Lisboa que o indicou ao Estoril. "Conheci o Hugo Leal, era diretor da formação do Estoril. Disse-lhe: 'Hugo, tenho um jogador muito bom aqui. Ele não devia jogar na distrital, precisa de jogar no campeonato nacional, tens de levá-lo para o Estoril. É muito bom". Eles gostavam muito dele. Fez uma temporada muito boa nos sub-19 e depois passou para os sub-23 como profissional", contou ao Maisfutebol em janeiro de 2022.

Depois de ter jogado como médio ofensivo e extremo nos primeiros anos de camadas jovens, foi recuando até ao setor defensivo.

No verão de 2020, já depois de sofrer uma grave lesão, transferiu-se para o Wolverhampton por quase 800 mil euros. Depois de época e meia emprestado aos suíços do Grasshoppers, estreou-se na Premier League em janeiro de 2022, pela mão de Bruno Lage.

Esta temporada Toti soma 21 jogos pelos Wolves, 14 na condição de titular, incluindo os 10 últimos jogos na liga inglesa - tendo apontado um golo numa vitória recente sobre o Aston Villa.

Em termos de seleções nacionais, disputou apenas um jogo pelos sub-20 em janeiro de 2019, diante de Cabo Verde.