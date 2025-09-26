Quem é o português a dar luta a Loeb, Al Attiyah e Sainz no Rally Raid Portugal

Há um piloto português a brilhar no Rally Raid Portugal, prova que junta os grandes nomes do Todo-o-Terreno mundial em Portugal até domingo, como Sébastien Loeb, Carlos Sainz ou Nasser Al Attiyah. João Ferreira (Toyota) venceu a etapa mais longa da prova portuguesa do Mundial de Rally-Raid e chegou a Badajoz com 3m24s vantagem sobre o sul-africano Saood Variawa (Toyota), liderando a classificação após a 2.ª etapa. Natural de Leiria e estudante de Engenharia Electromecânica no Instituto Superior de Engenharia em Coimbra, o piloto nasceu com a paixão pelo automobilismo, não fosse ele filho do piloto de Todo-o-Terreno, Paulo Rui Ferreira. Começou no karting, onde se destacou nos Campeonatos Nacionais, Europeus e Mundiais, destacando-se ainda na categoria T2 de Todo-o-Terreno, tendo-se sagrado Campeão Nacional em 2022, vencendo ainda a Taça da Europa de Bajas e a Baja Portalegre 500. No Dakar 2023, já ao volante de um Yamaha prototype da X-Raid, conquistou duas etapas, e subiu ao pódio mundial. Em 2024 aventurou-se de novo no Dakar, na categoria SSV, vencendo etapas e terminando na 5.ª posição da categoria. Já este ano alcançou um incrível 8.º lugar no Dakar2025 e agora brilha no Rally Raid Portugal..O desempenho inicial está dentro do projetado pelo piloto. "É verdade que estamos numa boa fase, com dois triunfos importantes e que nos deixam a motivação em alta. Batemos alguns dos maiores e melhores adversários que vamos encontrar no Rally Raid, mas quando a prova conta para o W2RC todos nós puxamos um bocadinho mais pelas nossas capacidades e, por isso, temos de esperar dos mesmos adversários uma réplica mais assertiva", disse João Ferreira antes da terceira etapa, sem esconder que o objetivo é vencer."Estas provas de cinco dias gerem-se de forma ligeiramente diferente das Bajas tradicionais e todos esses pontos vão ser fundamentais para atingirmos o nosso objetivo que é vencer o Rally Raid. Não nos escondemos da luta, até porque depois do segundo lugar alcançado em 2024 não o podíamos fazer de outra forma. Vamos lutar, trabalhar e acreditar para que seja possível”, confessou o jovem piloto de 25 anos que faz dupla com o experiente navegador Filipe Palmeiro.Esta sexta-feira, dia 26 de setembro, os pilotos percorrem 511 quilómetros, com partida e chegada a Badajoz, antes de voltarem a território nacional no sábado e chegarem a Lisboa, no domingo. A Doca de Pedrouços e o Padrão dos Descobrimentos serão palco da derradeira etapa e pódio final do Rally Raid Portugal.Classificação após a 2.ª etapa1.º João Ferreira (Toyota Hilux T1+ Evo), com 5h.35,04 2.º Saood Variawa (Toyota Hilux T1+ Evo), a 3m.243.º Lucas Moraes (Toyota Hilux T1+ Evo), a 3m.464.º Carlos Sainz (Ford Raptor T1+), a 5m.205.º Henk Lategan (Toyota Hilux T1+ Evo), a 5m.27