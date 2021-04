Queda atira Miguel Oliveira para o décimo lugar na qualificação

Piloto Jorge Martin transportado ao hospital com contusões

A qualificação para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, de domingo, ficou marcada por muitas quedas, um acidente grave com Jorge Martin e várias penalizações. Miguel Oliveira foi um dos pilotos que caiu na pista de Portimão - onde o ano passado venceu. O português sofreu uma queda quando faltava meio minuto para o final da qualificação e num momento em que estava com o 6.º melhor tempo, terminando em 11.º lugar.

O piloto da KTM não conseguiu assim repetir a pole position do ano passado. O primeiro lugar na grelha de partida é de Fabio Quartararo (Yamaha), que fez a melhor volta e com recorde do circuito de Portimão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fabio Quartararo (Yamaha) beneficiou de uma volta cancelada a Francesco Bagnaia (Ducati), que não respeitou a bandeira amarela durante a queda de Miguel Oliveira (e até fez a volta mais rápida). O português da KTM também beneficiou dessa penalização de Bagnaia, uma vez que o piloto português ia sair de 11.º lugar e assim subiu uma posição.

Álex Rins (Suzuki) vai sair do segundo lugar, seguido de Johann Zarco (Ducati). Marc Márquez (Honda), o hexacampeão que está de regresso ao MotoGP, após ser operdo e ter parado nove meses, sai da sexta posição, enquanto o compatriota e companheiro de equipa, Pol Espargaró sai de 14.º posição. Já Valentino Rossi (Yamaha) não conseguiu ir além do 17.º lugar.

A corrida do Grande Prémio de Portugal de MotoGP irá decorrer este domingo, a partir das 13.00.