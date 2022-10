Até que ponto a conturbada situação de Cristiano Ronaldo vai afetar o capitão da seleção nacional no Mundial do Qatar, que arranca a 20 de novembro, caso até lá pouco ou nada jogue pelo Manchester United, devido ao braço de ferro com o treinador Erik ten Hag? CR7 está sob a alçada disciplinar do clube inglês, na sequência do caso em que abandonou o relvado no final do jogo com o Tottenham (depois de se ter recusado a entrar em campo), e se a utilização já não era muita, este episódio pode afastá-lo ainda mais das opções do técnico.

Leonel Pontes, que conhece bem o avançado português e foi o seu encarregado de educação quando CR7 chegou ao Sporting com 12 anos, vindo da Madeira, tem a convicção que todas estas polémicas e a escassa utilização no Manchester United não irá afetar o rendimento do capitão no Mundial.