Benfica e Ajax já se defrontaram sete vezes na Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões ao longo da história (esta noite têm novo encontro marcado nos oitavos de final da Champions, às 20.00, na Luz). E com uma curiosidade: cinco desses confrontos tiveram como protagonistas duas lendas do futebol mundial já desaparecidas: Eusébio da Silva Ferreira e Johan Cruijff.

Mais novo do que o goleador português (tinham uma diferença de cinco anos), Cruijff, a maior figura da história do Ajax e dos Países Baixos, teve o primeiro contacto com o rei português aos 15 anos - foi apanha-bolas na célebre final da Taça dos Campeões, em Amesterdão, em maio de 1962, na qual o Benfica venceu o Real Madrid por 5-3 e sagrou-se bicampeão europeu, com um bis de Eusébio.