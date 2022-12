Uma tela mostra o número de pessoas durante a final do Mundial entre Argentina e França.

O Qatar recebeu 1,4 milhões de visitantes durante o Mundial de futebol, competição que teve uma assistência acumulada nos estádios de 3,4 milhões de espetadores, com uma média de 53.000 pessoas por jogo, anunciou esta segunda-feira a organização.

Os oito estádios que acolheram a competição, que decorreu entre 20 de novembro e domingo, ficavam a menos de uma hora de viagem do centro de Doha, o que possibilitou aos adeptos assistirem ao vivo a mais de um jogo por dia, e contribui para uma taxa total de ocupação dos recintos desportivos superior a 96%.

"Em 2010, dissemos ao mundo que esperasse algo grandioso, e cumprimos essa promessa, Foi uma edição incrível do Mundial, que influenciará o trabalho de futuras organizações", afirmou Hassan Al Thawadi, presidente do comité organizador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Thawadi garantiu que o Qatar está "orgulhoso por ter sido palco de um Mundial de proximidade, compacto, acessível e familiar", e acrescentou: "O torneio proporcionou um espaço de intercâmbio cultural nunca visto. Adeptos de todo o mundo contactaram pela primeira vez com a cultura árabe e qatari".

O emir do Qatar, o xeque Tamim bin Hamad al-Thani, usou a conta na rede social Twitter para agradecer e felicitar a FIFA e a organização pelo "êxito" do primeiro Mundial de futebol realizado num país árabe, considerando que Doha "cumpriu o prometido e realizou um Mundial excecional".

مع انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أتقدم بالشكر لكل من ساهم من جماهير ومتطوعين وأفراد ومؤسسات ووزارات في إنجاح البطولة وإظهارها ودولة قطر والعالم العربي بصورة مشرفة لملايين من المشاهدين حول العالم. - تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2022

Em vários 'tweets', o emir agradeceu também a todos os adeptos, voluntários, instituições e ministérios que "contribuíram para o êxito do torneio e para mostrar o Qatar e o mundo árabe, de uma forma digna, a milhões e milhões de espetadores em todo o mundo".

Vários meios de comunicação qataris e árabes destacam o "êxito" do Mundial, que terminou com a vitória da Argentina, mas alguns voltam a denunciar as críticas ocidentais sobre os abusos dos direitos humanos e laborais.