Qatar anuncia a primeira apreensão de drogas do Mundial

A alfândega do Aeroporto Internacional Hamad, de Doha, apreendeu drogas pela primeira vez desde o início do Campeonato do Mundo, anunciaram esta segunda-feira as autoridades do Qatar.

Rígido com tráfico e consumo de drogas, o rico emirado do Golfo acolhe, desde domingo, o primeiro Mundial realizado no Médio Oriente, e prevê receber mais de um milhão de visitantes até ao dia da final, 18 de dezembro.

"A alfândega do Aeroporto Internacional Hamad frustrou o tráfico de tramadol e haxixe", anunciou a Autoridade Geral da Aduana, no Twitter.



Um dos funcionários da Alfândega no aeroporto de Doha "suspeitou das malas de um passageiro, motivo pelo qual as inspecionou e encontrou 1990 comprimidos de Tramadol, juntamente com 464,5 gramas de haxixe", relatou a agência.

O passageiro em questão, sobre o qual não foram divulgadas informações, deve comparecer perante o Ministério Público, disse à AFP um funcionário do Qatar, que pediu para não ser identificado.

As sentenças impostas no Qatar por posse, uso ou tráfico de drogas são muito severas, incluindo longas penas de prisão, pesadas multas e expulsão do território, no caso de estrangeiros.

Um potente analgésico, o Tramadol, um opioide sintético, pode causar forte dependência. É um dos produtos relacionados com a crise dos opioides que abala os Estados Unidos, onde as overdoses dessa substância causaram mais de meio milhão de mortes em duas décadas.