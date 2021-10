PSP teve de fazer disparos para o ar em jogo entre Montijo e Setúbal

A PSP fez disparos para o ar, no final do jogo de futebol entre o Olímpico do Montijo e a equipa B do Vitória do Setúbal, indicou à Lusa a Direção Nacional, sem adiantar as circunstâncias do ocorrido.

O jogo disputou-se no Montijo, no Campo da Liberdade.

O oficial de serviço na Direção Nacional da PSP disse à Lusa que não houve feridos e remeteu mais informação sobre o sucedido para um comunicado a divulgar na segunda-feira.

Nos vídeos do ocorrido vê-se agentes da PSP a disparar para o ar no relvado, na presença de jogadores e elementos das duas equipas, para evitar confrontos entre jogadores e adeptos.

O jogo, da sexta jornada da primeira divisão do Campeonato Distrital de Setúbal, terminou empatado a 0-0. A equipa do Vitória de Setúbal teve de sair do estádio escoltada.