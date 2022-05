PSP prepara final da Taça de Portugal como "um jogo de risco elevado"

A final da Taça de Portugal de futebol, entre FC Porto e Tondela, é classificada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) como "jogo de risco elevado", apesar da inexistência de rivalidade entre os dois clubes.

"Não temos, por princípio, em relação a estes dois clubes, histórico que indique que em outros jogos, ou dentro do estádio, tenham tido conflitos de maior e estamos em crer que será um jogo que ao nível do posicionamento e do 'seating', por assim dizer, o FC Porto e o Tondela não levantarão grandes problemas," disse a intendente Ana Cristina Correia esta quinta-feira no relvado do Estádio Nacional.

O histórico favorável no que diz respeito à inexistência de ocorrências nos anteriores confrontos entre o FC Porto, que recentemente se sagrou campeão nacional, e o Tondela, leva a que os possíveis festejos de parte a parte nas proximidades da capital não preocupem sobremaneira a intendente.

"Temos previstos um conjunto de locais e assegurado um policiamento num conjunto de locais onde poderá vir a ser feita a festa no pós-jogo, e quer haja festa ou não, estaremos lá para garantir que os adeptos que forem festejar estarão em segurança," completou.

A responsável afirmou que acredita que as coisas vão correr bem no domingo.

"Teremos aqui toda uma componente policial, nas suas várias vertentes, todas as vertentes policiais que a PSP tem e que estarão cá face a esses cenários de possibilidade de ocorrer algum acontecimento menos positivo", assegurou a responsável policial, que garantiu um acompanhamento "de proximidade" nos vários percursos e acessos ao estádio.

A responsável pelo policiamento na final da Taça de Portugal deixou ainda votos de que tudo corra pelo melhor entre todos os intervenientes.

"Que efetivamente se processe aqui um excelente espetáculo desportivo", desejou a responsável policial, que procurou transmitir total tranquilidade relativamente à ação das autoridades.

"A PSP terá cá todos os recursos necessários para que seja um espetáculo seguro e todas as suas valências estarão cá no domingo, visíveis e assentes no princípio da visibilidade policial que valorizamos," acrescentou.

As autoridades policiais recomendam "o uso de transportes públicos" para a deslocação ao Estádio Nacional e também a quem se deslocar em viatura própria "que faça o estacionamento de uma forma conveniente. É muito importante para que haja ordenamento rodoviário," explicou a intendente policial, como forma de facilitar os habituais procedimentos de segurança perto das entradas.

O FC Porto e o Tondela discutirão, este domingo, a partir das 17:15, a final da Taça de Portugal de futebol, que será arbitrada por Rui Costa, da associação do Porto.

