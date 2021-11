PSP identificou 26 pessoas após confronto entre adeptos do Sporting e do Besiktas

Desacatos entre adeptos do Sporting e do Besiktas à porta do Estádio Alvalade XXI

Adeptos do Sporting e do Besiktas envolveram-se em confrontos na noite de terça-feira, junto ao Estádio Alvalade XXI, onde esta quarta-feira as respetivas equipas se defrontam em jogo a contar para a Liga dos Campeões.

Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, os desacatos terão começado às 23h40 do dia 2 de setembro e resultaram na identificação de 10 adeptos do Sporting CP e 16 adeptos do Besiktas.

Na nota de imprensa destaca-se ainda que três adeptos do clube turco tiveram de receber tratamento no hospital de Santa Maria.

A PSP informa ainda que irá prosseguir com as "diligências no sentido de identificar mais intervenientes".