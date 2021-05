PSP detém dois adeptos ingleses por agressão a agentes

Adeptos do Chelsea assistem ao jogo no Fan Park na Avenida dos Aliados.

O Porto foi o palco do final da Liga dos Campeões, o que levou ao reforço das ações e contingente policial na cidade. Esta noite, detiveram dois adeptos ingleses por agressões a agentes e que foram conduzidos para a esquadra do Infante, na baixa portuense, onde estão a decorrer os festejos.

Fonte do Comando Metropolitano do Porto disse ao DN que a polícia está a tentar controlar as "escaramuças entre adeptos" na Baixa do Porto e na Zona Ribeirinha, locais de concentração dos festejos.

"Estamos a controlar a situação e a garantir a manutenção da ordem, deixando que os adeptos festejem nas ruas", disse a fonte policial, confirmando a existência de confrontos entre os adeptos ingleses.

Sublinhou que um facto positivo é o encerramento dos estabelecimentos às 22:30, medida decorrente do combate à pandemia.

O Chelsea sagrou-se pela segunda vez campeão europeu de futebol, ao vencer por 1-0 o Manchester City. A final da Liga dos Campeões 2020/21, entre duas equipas inglesas, foi disputada no Estádio do Dragão, no Porto.