PSG novamente campeão em França com empate em Estrasburgo

Na 37.ª e penúltima jornada, um empate foi suficiente para o PSG confirmar o seu nono título nas últimas 11 temporadas, desta vez com uma forte presença portuguesa no plantel, em que estão Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha.

Nuno Mendes, lesionado, foi o único ausente do grupo luso, com os restantes a serem todos titulares no PSG, numa partida em que Lionel Messi, em final de contrato com os parisienses, deu vantagem à sua equipa aos 59 minutos.

Até final, o Estrasburgo, que já tem a manutenção garantida, fugiu à derrota graças a um remate certeiro do avançado veterano Kevin Gameiro, aos 79 minutos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O 'milionário' PSG reforçou o seu domínio recente no futebol francês e passa agora a ser recordista de campeonatos, à frente de Saint-Étienne, com 10, e do Marselha, com nove.

O Lens, segundo classificado, ainda andou na luta pelo título, mas vai terminar a temporada com o acesso direto à Liga dos Campeões, algo que acontece apenas pela terceira vez na sua história, a primeira em duas décadas, depois de 1998/99 e 2002/03.

Nesta ronda, o Lens recebeu e bateu o Ajaccio, por 3-0, e deixou o Marselha fora da 'Champions', com a equipa de Vitinha e Nuno Tavares, ambos utilizados, a ser surpreendida em casa pelo Brest (2-1).

O Lille, do técnico português Paulo Fonseca e com José Fonte a capitão, segue em lugar de Liga Europa, o quarto posto, após vencer em casa o Nantes, por 2-1, e vai disputar a última jornada com um ponto de avanço sobre o Rennes, quinto, equipa que recebeu e bateu o Mónaco, por 2-0.

Por seu lado, o Nantes ainda está em perigo de descida de divisão, assim como o Auxerre, que leva uma vantagem de dois pontos sobre esse rival para a última ronda.

Troyes, Ajaccio e Angers já estão despromovidos.