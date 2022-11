Proprietários do Manchester United consideram vender o clube

Os proprietários do Manchester United anunciaram esta terça-feira que estão abertos a vender o clube, que está longe do seu melhor momento desportivo e do brilho de outros tempos.

"O conselho de administração vai considerar todas as alternativas estratégicas, incluindo um novo investimento no clube, uma venda ou outras transações que envolvam a instituição", diz o comunicado do clube, propriedade da família americana Glazer desde 2005.

O anúncio acontece horas depois de os red devils anunciarem a saída do atacante Cristiano Ronaldo "com efeito imediato", um ano e meio depois do regresso do astro português a Old Trafford.

O último título de campeão inglês do United foi em 2013, na última temporada de Alex Ferguson como treinador.

"O processo está definido", acrescenta o comunicado, "para melhorar o crescimento futuro do clube, com o objetivo final de levar este clube a capitalizar as oportunidades tanto dentro de campo como comercialmente".

"Vamos avaliar todas as opções para garantir que faremos o melhor para os nossos adeptos e que o Manchester United maximize as oportunidades de crescimento ao alcance do clube agora e no futuro", escreveram Avram e Joel Glazer, os dois copresidentes do United, filhos do empresário Malcolm Glazer, falecido em 2014 e responsável pela compra do clube em 2005.