Príncipe saudita levou defesa num avião particular para ser operado na Alemanha

É uma das imagens mais impressionantes do Mundial 2022 até ao momento. O momento em que o joelho do guarda-redes saudita Mohammed Al-Owais embateu na face do companheiro de equipa Yasir Al-Shahrani já perto do final do jogo com a Argentina, que a Arábia Saudita venceu por 2-1, levando a que as autoridades do país decretassem um dia de feriado nacional.

Pois bem, o defesa Al-Shahrani não irá esquecer-se desse feito também porque na parte final do jogo fraturou a mandíbula e vários ossos faciais, sofrendo ainda uma hemorragia interna, que obrigava a uma intervenção cirúrgica de urgência.

X-rays scan shows that Saudi Arabia"s player Yasser Al-Shahrani has suffered a fractured jaw and facial bones.Yasser need rapid surgery due to internal bleeding.Urgent order from the Saudi crown, aprivate jet transports Yasser to Germany for treatment.

De acordo com o jornal Gulf Today, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, deu ordem para que o futebolista fosse de imediato transportado num avião particular para ser tratado na Alemanha.

Já no hospital, o defesa, visivelmente combalido, publicou um vídeo nas redes sociais, na qual procura tranquilizar os adeptos.