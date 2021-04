Primeiro penálti a favor na I Liga dá vitória ao Benfica diante do Marítimo

A primeira grande penalidade a favor do Benfica, ao fim de 25 jornadas da I Liga portuguesa de futebol, acabou por ser determinante no triunfo de hoje por 1-0 diante do Marítimo, num jogo de muito desperdício.

O alemão Waldschmidt fez a diferença, aos 21 minutos, ao apontar o penálti que ofereceu a quinta vitória consecutiva do Benfica no campeonato e a 250.ª do treinador Jorge Jesus ao leme da equipa lisboeta, que não sofreu qualquer golo nas últimas seis rondas.

A vitória permite ao Benfica manter-se na perseguição ao segundo classificado, o FC Porto, somando 54 pontos, a três dos 'dragões', enquanto o Marítimo encerra a jornada na zona de despromoção, no 17.º posto, com 21 pontos, os mesmos do rival madeirense Nacional, que ocupa a última posição.

Se Jorge Jesus abdicou do esquema de três centrais, com Vertonghen no banco e Everton no corredor esquerdo do ataque, Júlio Vélazquez decidiu apostar nesse sistema, com a inclusão de Andreas Karo e René Santos ao lado de Zainadine, bem como de Edgar Costa e Ali Alipour no apoio a Joel Tagueu, na frente, face à suspensão de Rodrigo Pinho.

Depois de tentativas iniciais de Seferovic, num cabeceamento torto, aos 10 minutos, e de Jean Irmer, com um remate fraco ao lado, no lance seguinte, Everton efetuou o primeiro remate enquadrado, aos 17, num 'tiro' rasteiro em zona frontal que Amir agarrou.

O Benfica chegou à vantagem beneficiando da primeira grande penalidade a seu favor na presente edição da I Liga, a castigar uma falta de Marcelo Hermes sobre Rafa, que Waldschmidt, na conversão, não desperdiçou, ao atirar colocado para o lado esquerdo de Amir, que ainda adivinhou o lado, aos 21 minutos.

Solicitado por Grimaldo, Seferovic dispôs de nova oportunidade logo de imediato, ao desmarcar-se entre os centrais, mas, apesar do bom domínio, atirou já em esforço ao lado, replicando aos 29, em jogada construída com Rafa, que o suíço rematou para defesa de Amir, com o pé.

A turma madeirense logrou chegar com perigo à baliza das 'águias' aos 40 minutos, através de uma bola parada, dirigida a Zainadine ao segundo poste, com o moçambicano a amortecer para Andreas Karo, que permitiu a defesa segura de Helton Leite.

Uma bela jogada de 'laboratório' por parte do Benfica deu o mote para um segundo tempo de grande desperdício, quando Otamendi, aos 54 minutos, atirou ao lado, já na pequena área adversária e com a baliza escancarada, após combinação entre Everton e Waldschmidt.

A vencer apenas pela margem mínima, o Benfica voltou, mais uma vez, a adormecer no jogo e a permitir algumas investidas dos forasteiros, a mais flagrante das quais aos 62, salva com uma enorme defesa de Helton Leite com a coxa direita, numa 'bomba' de Cláudio Winck no 'coração' da área, após um canto, superiorizando-se à defensiva 'encarnada'.

Na sequência da defesa do guarda-redes brasileiro, o Benfica progrediu no terreno em grande velocidade e Seferovic, completamente isolado diante de Amir, viu o iraniano levar a melhor, levando o treinador Jorge Jesus ao desespero.

As 'águias' limitaram-se a controlar as incidências até final, mas, nos descontos e já a defender com três centrais, ​​​​​​​Correa assustou com um remate ligeiramente ao lado, com o Benfica a desperdiçar nova ocasião flagrante no último minuto do jogo, desta feita pelo recém-entrado Chiquinho, a rematar contra o corpo de Amir.