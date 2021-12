Primeira mulher. Mauresmo é a nova diretora de Roland Garros

Amélie Mauresmo é a nova diretora de Roland Garros e do Masters 1000 de Paris. É a primeira mulher a assumir a gestão daquele que é considerado o maior torneio de ténis do mundo. A antiga número 1 do mundo assume o cargo depois da demissão de Guy Forget.

"Que orgulho fazer parte da equipa de Roland Garros. Aceitei este cargo com a mesma paixão e ambição que sempre me caracterizaram", disse a francesa ao jornal L'Equipe, prometendo realizar a tarefa "com os mesmos elevados padrões, liberdade e paixão" que sempre a guiaram.

Mauresmo foi número 1 do ranking mundial em 2004, ganhou títulos em dois Grand Slam, o Open da Austrália e em Wimbledon. Como treinadora, orientou vários jogadores importantes, incluindo Andy Murray, Victoria Azarenka e Marion Bartoli.