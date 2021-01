Presidente e quatro jogadores do Palmas entre os seis mortos em queda de avião

O presidente do Palmas Futebol e Regatas e quatro jogadores do clube e o comandante da aeronave morreram num acidente aéreo, na manhã deste domingo. Os atletas viajavam para Goiânia, onde iriam jogar a Copa Verde contra o Vila Nova.

O presidente Lucas Meira, quatro jogadores da equipe, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner.

As imagens feitas no local mostram a aeronave completamente destruída após a queda. Além do IML e dos Bombeiros, as equipas da Polícia Militar participaram no socorro.