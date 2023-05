Presidente do Al-Hilal mantém silêncio sobre transferência de Messi

O presidente do Al-Hilal, Fahad Bin Nafel, recusou-se a comentar a possibilidade de contratar Lionel Messi, insistindo que a equipa é "mais importante do que apenas um jogador", enquanto os fãs pedem a transferência do campeão do mundo.

"Não me perguntem sobre o Messi", disse Bin Nafel aos jornalistas após a vitória do Al-Hilal na final da Taça do Rei em Jeddah esta sexta-feira. "Não vos vou contar nenhuma novidade. Se alguma coisa sair do nosso centro vocês saberão".

Numa outra entrevista em campo, enquanto a multidão gritava "Messi, Messi", Bin Nafel disse que "o grupo é mais importante para mim do que um jogador. Qualquer estrela que vier para o nosso clube deve saber que somos um grande clube. Nós alemejamos melhorar (a equipa). Se nos focarmos numa pessoa, perdemos o grupo".

O Al-Hilal é treinado pelo ex-atacante argentino Ramon Diaz desde fevereiro de 2022, depois de uma passagem pela equipa de Riade entre outubro de 2016 e fevereiro de 2018.

Depois de dois anos excecionais no Paris Saint-Germain, Bin Nafel oferece uma "enorme" oportunidade financeira a Messi, de 35 anos, disse à AFP uma fonte próxima das negociações na terça-feira.

O acordo significaria que Messi potencialmente se juntaria a Cristiano Ronaldo na Liga Saudita.