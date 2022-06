O número de jogadores portugueses na Premier League cresce todos os anos e vai aumentar neste verão. Fábio Vieira foi o último a ingressar naquela que é considerada a melhor liga do Mundo e o contingente luso vai crescer em breve caso se confirmem as transferências de João Palhinha (em negociações com o Fulham), Matheus Nunes (pretendido pelo Wolverhampton) e Gonçalo Ramos. Para já, e contabilizando a aquisição do médio do FC Porto pelo Arsenal por 35 milhões de euros, são já 28 os futebolistas portugueses que integram os plantéis das 20 equipas que compõem o primeiro escalão do futebol inglês.

À cabeça da lista está o Wolverhampton que, de há uns anos para cá, aposta forte em futebolistas (e treinadores) portugueses. Neste momento são nove os representantes portugueses: Pedro Neto, Fábio Silva, Chiquinho, João Moutinho, Rúben Neves, Toti Gomes, Nélson Semedo e José Sá. E ainda Bruno Jordão, que esteve cedido ao Grasshopper, mas que pertence aos quadros dos Wolves. Isto para além do treinador Bruno Lage e vários elementos da equipa técnica.