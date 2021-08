Pote mantém a veia goleadora e o campeão entra a ganhar

Depois de um nulo verificado ao intervalo, os 'leões' entraram decididos na etapa complementar e Pedro Gonçalves (Pote), melhor marcador do campeonato na época passada, desbloqueou o resultado, ao marcar aos 51 minutos, tendo 'bisado' no encontro, aos 64, antes de Paulinho, aos 74, sentenciar a partida.

Com este triunfo, o Sporting arranca o campeonato da mesma forma com que terminou o último, liderando com três pontos, enquanto o Vizela, que regressa à I Liga 36 anos depois, entra na prova com um desaire.

Final da partida!

Sporting começa da melhor maneira a defesa do título com uma vitória por 3-0. O resultado foi construído na segunda parte com um bis de Pote e um golo de Paulinho.#LigaPortugalbwin #SCPVFC pic.twitter.com/pUBuPjSexM - VSPORTS (@vsports_pt) August 6, 2021

Para este jogo, Rúben Amorim fez uma alteração no onze comparativamente com a equipa que venceu a Supertaça há menos de uma semana diante do Sporting de Braga. Saiu Nuno Mendes (lesionado) e entrou o reforço Rúben Vinagre.

Com a lotação limitada a um terço, o 'banho de multidão' foi o possível e o permitido para receber o campeão nacional no Estádio de Alvalade. A primeira grande ovação fez-se sentir quando os comandados de Rúben Amorim subiram ao relvado para o aquecimento.

Contudo, minutos antes de o árbitro leiriense António Nobre fazer soar o apito para o arranque do jogo, o público foi ao 'rubro' quando o capitão Coates entrou com a taça de campeão nacional.

Sporting Vizela



Pedro Gonçalves voltou a rir-se dos expected goals (hoje eram 0,14) e bisou com a classe que nos habituou ⭐️



(Aqueles 0 minutos no #EURO2020 é que ficaram a doer ainda mais)#LigaBwin #SCPFCV #RatersGonnaRate pic.twitter.com/SVb9gGBMrp - GoalPoint.pt (@_Goalpoint) August 6, 2021

O Sporting, como era de esperar, entrou mais forte, a dominar a posse de bola, mas a primeira ocasião de golo pertenceu ao recém-promovido Vizela, quando Cassiano, aos nove minutos, conseguiu bater o guarda-redes António Adán, contudo, por se encontrar em posição irregular na sequência do cruzamento de Samu, o lance viria a ser anulado.

Sempre no comando, os 'leões' viram os remates de Matheus Nunes, Jovane e Paulinho, aos 10, 13 e 26 minutos, respetivamente, a não levarem o melhor caminho.

Aos 30 minutos, um remate do Paulinho foi intercetado pelo braço de Koffi, tendo sido assinalada grande penalidade, mas, na cobrança, Jovane rematou por cima da baliza vizelense.

A igualdade ao intervalo premiou, por um lado, a pressão alta imposta pelo Vizela, ainda que, além do golo anulado, não tivesse disposto de mais nenhuma oportunidade, e, por outro, castigou a ineficácia 'leonina'.

O primeiro golo surgiu a abrir a segunda parte. Aos 48 minutos, Pedro Gonçalves recebeu a bola de Paulinho, na sequência de uma jogada iniciada por João Palhinha, e 'encheu o pé', de fora da área, num remate indefensável para Charles.

O Vizela bem procurou 'arregaçar as mangas', mas a diferença de argumentos em relação ao Sporting foi abissal e, aos 64 minutos, o melhor marcador da I Liga na época passada 'bisou' no encontro, com um autêntico 'tiro' em arco de pé esquerdo, após passe de Ricardo Esgaio.

Os pupilos de Rúben Amorim mantiveram o foco na baliza vizelense e, na sequência de uma jogada de ataque rápido, iniciada do lado esquerdo, Paulinho surgiu de rompante no coração da área e fez o 3-0, aos 74.

Sporting Vizela



Nem só de Pote se fez a goleada leonina a abrir a Liga: Paulinho assistiu o 1º, marcou o terceiro e esteve longe de ser um "pinheiro", com 48 acções c/ bola ⭐️

Todos os ratings em https://t.co/QZuwKyufuG#LigaBwin #SCPFCV #RatersGonnaRate pic.twitter.com/a1pmRbk2G8 - GoalPoint.pt (@_Goalpoint) August 6, 2021

Sem argumentos para criar mossa defensiva ao Sporting, o Vizela foi procurando anular as iniciativas do adversário e manteve o 3-0 até ao final, apesar do susto, aos 83 minutos, quando Daniel Bragança obrigou Charles a uma defesa apertada para canto.