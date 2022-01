Poster do Sporting vencedor da Taça da Liga. Grátis com o DN na 4.ª feira

Na próxima quarta-feira (dia 2), o DN oferece aos leitores um poster alusivo à vitória do Sporting na Taça da Liga. Na compra do jornal, receberá gratuitamente um poster a cores, em papel couché brilho, com 20x30,5 centímetros.

Os leões conquistaram no sábado a quarta Taça da Liga do seu historial, ao baterem na final realizada em Leiria o rival Benfica, por 2-1, com golos de Gonçalo Inácio e Sarabia - o golo das águias foi apontado por Everton.