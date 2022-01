Rui Gonçalves foi quarto em etapa marcada por manobras espetaculares (com vídeo)

Um dia depois de Joaquim Rodrigues Jr. vencer a etapa, outro português brilhou nas motos. Rui Gonçalves (Sherco) foi quarto classificado na quarta etapa do rali Dakar, cuja 44.ª edição se disputa na Arábia Saudita até ao dia 14 de janeiro. António Maio (Yamaha) foi 20.º e Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) chegou provisoriamente na 38.ª posição.

Gonçalves concluiu a mais longa especial da prova, entre Al Qaisumah e Riade, com 465 quilómetros cronometrados, a 7.59 minutos do vencedor, o espanhol Joan Barreda (Honda), que conquistou o segundo triunfo nesta edição, 29.º na carreira. O chileno Pablo Quintanilla (Honda) foi o segundo classificado, a 4.37 minutos do espanhol, com o italiano Danilo Petrucci (KTM) na terceira posição, a 6.53 minutos.

O britânico Sam Sunderland (GasGas), que foi sétimo na etapa desta quarta-feira, manteve o comando da prova nas duas rodas, agora com três minutos de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM), com o francês Adrien van Beveren (Yamaha) a cair de segundo para terceiro, a 4.54 minutos. Joaquim Rodrigues Jr. está, provisoriamente, na 19.ª posição, António Maio é 27.º, enquanto Rui Gonçalves subiu a 38.º.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A quarta etapa ficou ainda marcada por várias manobras espetaculares dos pilotos das motos. Nem as dunas os impediram de fazer cavalinhas a alta velocidade como destacou a organização do Dakar 2022.