Portugal vence Suíça e mantém-se na corrida aos quartos de final

Mundial de andebol. Portugal estreia-se com vitória frente à Islândia

Portugal bate Argélia e continua perfeito no Mundial de andebol

Portugal venceu esta sexta-feira a Suíça por 33-29 e manteve-se na corrida aos quartos de final do Mundial de andebol do Egito, em jogo da segunda jornada do Grupo III da ronda principal, disputado na Cidade 06 de Outubro.

A equipa portuguesa, que ao intervalo já ganhava por duas bolas de diferença (17-15), tinha de vencer o conjunto helvético para continuar na luta pela passagem à fase seguinte, ficando agora a aguardar que a Noruega, um dos principais adversários na corrida, escorregue no embate desta sexta-feira frente à Argélia.

Portugal igualou a França, adversário dos lusos no domingo na terceira e última jornada desta fase, na liderança do Grupo III, ambos com seis pontos, mas os gauleses cumprem ainda esta sexta-feira o seu jogo da segunda ronda frente à Islândia.