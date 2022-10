Portugal vence Islândia e fica à espera de saber se vai ao Mundial 2023

Portugal venceu esta terça-feira a Isândia (4-1) no playoff de acesso ao Mundial 2023 e fica agora à espera do resultado do Escócia-Rep. Irlanda (iniciou às 20.00) para saber se o triunfo é histórico!

Carole Costa, aos 54 minutos, de penálti, Diana Silva, aos 90'+2', Tatiana Pinto, aos 108', e Kika Nazareth, aos 120'+1', marcaram os golos portugueses, enquanto Glódís Viggósdóttir faturou, aos 59', para as islandesas, após a expulsão de Áuslaug Gunnlaugsdóttir.

A seleção feminina procura a primeira presença numa fase final de um Mundial. Para selar já hoje um lugar na fase final do Mundial de 2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, depende dos desfecho dos jogos Suíça-País de Gales e Escócia-Irlanda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

[em atualização]