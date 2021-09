Portugal vence e apura-se (virtualmente) para os oitavos de final

Dois jogos, dois triunfos. Portugal apurou-se (virtualmente) esta quinta-feira para os oitavos de final do mundial de fustal ao vencer as Ilhas Salomão (7-0). Um jogo que foi um verdadeira passeio para o golo da equipa de Jorge Braz, que se tornou no selecionador com mais jogos no banco da seleção nacional (154).

Golos foram marcados por Fábio Cecílio, Ricardinho, André Coelho (dois), Erick e Pany Varela, além do autogolo de Sia.

Último jogo do grupo C é com Marrocos, que joga ainda hoje com a Tailândia. Se vencer apura automaticamente a seleção portuguesa. Para já os dois triunfos (e os 11 golos marcados e um sofrido) da equipa de Jorge Braz dão garantias como um dos melhores quatro terceiros (dos seis grupos), que também se apuram para os oitavos. O apuramento de Portugal é por isso uma questão de confirmação....

(em atualização)