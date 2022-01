Portugal vence Finlândia e apura-se para as meias-finais do Europeu de futsal

Portugal bate Países Baixos e está com um pé nos "quartos" do Europeu

Inspirados pela presença de Ricardinho, a seleção nacional de futsal venceu a Finlândia por 3-2 e apurou-se para as meias-finais do Euro 2022. O antigo capitão de Portugal, abdicou da seleção após o mundial do ano passado e foi a Amesterdão apoiar a equipa das quinas no jogo frente à seleção sensação do europeu.

Afonso Jesus inaugurou o marcador para Portugal, logo aos quatro minutos da primeira parte, após bom trabalho individual e assistência de Pany Varela.

Hosio empatou aos 10', de livre direto, mas Afonso Jesus bisou e recolocou Portugal em vantagem a cinco minutos do intervalo.

Já no segundo tempo, Autio empatou para os nórdicos (27'), mas Miguel Ângelo devolveu a vantagem à equipa das quinas (30').

Nas nove anteriores presenças em fases finais da principal competição continental de seleções, Portugal chegou quatro vezes às meias, tendo vencido a competição em 2018, sido finalista em 2010 e quarto classificado em 2007 e 2014.

Também esta segunda-feira se disputa outro jogo dos quartos de final da prova, entre o Cazaquistão, vencedor do grupo B, com sete pontos, e a Ucrânia, que terminou na segunda posição do agrupamento de Portugal, com três pontos, a partir das 20:00 (19:00), no mesmo local.

Na terça-feira, realizam-se os últimos encontros desta fase (Rússia-Geórgia e Espanha-Eslováquia), também na Ziggo Dome, às 17:00 (16:00) e 20:00 (19:00), respetivamente.