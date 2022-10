Portugal vence Bélgica e fica mais perto do Mundial 2023

Falta apenas um degrau e meio para a seleção nacional feminina reservar uma vaga no Mundial 2023 e fazer história, uma vez que Portugal nunca esteve presente num Campeonato do Mundo.

Hoje, em Vizela, no primeiro dos dois playoffs a um jogo cada, com 2645 pessoas nas bancadas, incluindo o presidente da Federação, Fernando Gomes, a seleção venceu a Bélgica (2-1). Diana Silva (28") e Fátima Pinto (89"), ambas a passe de Joana Marchão, marcaram os golos do triunfo português, num jogo em que Tessa Wullaert (40" penálti) fez o único golo belga.

O playoff decisivo, com a Islândia, está marcada para segunda-feira, em Paços de Ferreira. Se vencer Portugal e for uma das duas seleções com melhor pontuação marcará presença no Mundial do próximo ano, que se vai disputar na Austrália e na Nova Zelândia. Se não for uma das duas seleções com melhor pontuação ainda jogará um terceiro playoff final, que será intercontinental.