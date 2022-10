Portugal vai jogar presença no Mundial feminino com Camarões ou Tailândia

A seleção portuguesa feminina de futebol vai defrontar o vencedor do embate entre Camarões e Tailândia no play-off Intercontinental, em 22 de fevereiro de 2023, em Hamilton, num embate em que estará em jogo a presença no Mundial2023.

Segundo ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Zurique, na Suíça, Portugal mede forças na final do Grupo A com camaronesas (no 58.º lugar do ranking FIFA) ou tailandesas (41.º), que se defrontam em 18 de fevereiro, também em Hamilton.

Apesar do 58.º lugar do 'ranking' da FIFA, os Camarões eram a equipa mais cotada no que respeita a passado em Mundiais, face a duas presenças de qualidade, em que conseguiram sempre chegar aos oitavos de final.

Em 2015, na estreia, o conjunto africano foi segundo do Grupo C, atrás do Japão (1-2) e à frente de Suíça (2-1) e Equador (6-0), para, no primeiro encontro a eliminar, cair perante a China (0-1), que perderia nos 'quartos' com os Estados Unidos (0-1).

Quatro anos depois, as camaronesas foram terceiras do Grupo E, com uma vitória, face à Nova Zelândia (2-1), e dois desaires, com Canadá (0-1) e Países Baixos (1-3), para, depois, serem afastadas pela Inglaterra (0-3), que acabou no quarto posto.

No total, os Camarões somam três vitórias e cinco derrotas, com 12 golos marcados e 12 sofridos, para um total de nove pontos, que os colocam no 18.º lugar do 'ranking' dos Mundiais, como segunda equipa africana, atrás da Nigéria (14.º), a sua 'carrasca' no apuramento continental.

Quanto à Tailândia, seleção com melhor 'ranking' FIFA (41.º) entre as não cabeças de série - as que podiam calhar em sorte a Portugal -, também esteve nos dois últimos Mundiais, mas com resultados bem mais modestos, ao somar duas eliminações na fase de grupos, com uma vitória e cinco derrotas.

As tailandesas entraram mesmo para a história pela negativa, ao serem goleadas pelos Estados Unidos por 13-0, em 11 de junho de 2019, num embate em que Alex Morgan marcou cinco golos.

Na sua história, Portugal nunca defrontou os Camarões e venceu o único embate com a Tailândia, por 4-1, em 06 de outubro de 2018, no Torneio das Quatro Nações, num embate em que Carolina Mendes saltou do banco para conseguir um 'hat-trick'.

Em Hamilton, e antes de defrontar Camarões ou Tailândia, Portugal joga com a anfitriã Nova Zelândia, em 17 de fevereiro, num particular integrado no 'play-off' Intercontinental, que atribui as últimas três vagas na prova e serve também de teste para a competição.

Presente nos dois últimos Europeus, em 2015 e 2022, 'tombando' em ambos na fase de grupos, a seleção das 'quinas' procura a primeira presença num Mundial.

A seleção lusa chegou ao 'play-off' Intercontinental ao ser segunda do Grupo H europeu de apuramento, atrás da Alemanha, e qualificar-se para o 'play-off' continental, no qual bateu em casa Bélgica (2-1) e Islândia (4-1 após prolongamento).

Para a fase final, estão já definidas 29 das 32 seleções, 11 da Europa, nomeadamente Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França, Países Baixos, Itália, Suíça e Irlanda.

As outras formações já qualificadas são as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, mais China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), Canadá, Costa Rica, Jamaica e Estados Unidos (CONCACAF) e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul).

A fase final do Mundial feminino de 2023 realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

Notícia atualizada às 13:10