Portugal vai jogar os playoffs como cabeça de série

Com os 17 pontos somados, o conjunto das quinas já sabe que vai partilhar esse estatuto com a Rússia, segunda classificada do Grupo H, com 22 pontos - 16 nas contas dos segundos colocados, que não incluem os resultados com os sextos.

Além de Portugal e da Rússia, já há mais seis seleções garantidas nos playoffs, sendo que duas delas já estão certas na 'rota' lusa, mais precisamente a Áustria, qualificada via Liga das Nações, e a Macedónia do Norte, segunda do Grupo J.

Estas duas formações estão certas no Pote 2, enquanto República Checa e País de Gales, uma pelo segundo posto do Grupo E e a outra via Liga das Nações, Escócia, segunda do Grupo F, e Suécia, segunda do Grupo B, tanto podem cair nos potes 1 como no 2.

Depois da ronda de hoje, ainda há quatro vagas em aberto nos playoffs, que serão preenchidas por Itália ou Suíça (Grupo C), Finlândia ou Ucrânia (D), Países Baixos, Turquia ou Noruega (G) e Inglaterra ou Polónia (I).

No sorteio dos playoffs, marcado para 26 de novembro, as seleções vão ser divididas em três 'caminhos', e em cada qual serão jogadas meias-finais e final, com o vencedor de cada um a qualificar-se para a fase final: três, de 12 seleções.

Nas meias-finais, em 24 e 25 de março de 2022, os cabeças de séries vão jogar em casa numa eliminatória a um só jogo e, nas finais, também em jogo único, em 28 e 29 de março, o anfitrião será sorteado.

Equipas qualificadas para os playoffs: Pote 1 Portugal (17 pontos) Rússia (16) Pote 1 ou 2 República Checa (11, 12 ou 14) Escócia (14, 15 ou 17) Suécia (15) País de Gales (14, 15 e 17) 2.º Grupo C 2.º Grupo D 2.º Grupo G 2.º Grupo I Pote 2Áustria (via Liga das Nações) Macedónia do Norte (12)