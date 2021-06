Portugal ultrapassa 100 golos em fases finais de Europeus e Mundiais

Portugal partiu para o encontro com os magiares com 98 tentos, aproximando-se da centena com um tento de Raphaël Guerreiro, aos 84, e alcançando e ultrapassando esse registo com um 'bis' de Cristiano Ronaldo, aos 87, de penálti, e 90+2.

O último golo luso, o 98.º, tinha sido apontado por Pepe, em 30 de junho de 2018, no desaire por 2-1 com o Uruguai, que custou o adeus luso ao Mundial da Rússia.

Em Europeus, Portugal ultrapassou a barreira dos 50, passando dos 49 para os 52, sendo que o derradeiro era o de Éder, o mais importante da história lusa, já que valeu o triunfo por 1-0 sobre a França na final do Euro2016.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Raphaël Guerreiro tornou-se o 36.º jogador luso a marcar em fases finais, enquanto Cristiano Ronaldo aumentou a sua contabilidade para 18, o dobro dos do 'rei' Eusébio, melhor marcador do Mundial de 1966, na única participação.

- Os 101 golos de Portugal em fases finais (x):

1. Cristiano Ronaldo 18 (2/2004, 1/2006, 1/2008, 1/2010, 3/2012, 1/2014, 3/2016, 4/2018, 2/2020)

2. Eusébio 9 (1966)

3. Nuno Gomes 7 (4/2000, 1/2004, 1/2006, 1/2008)

4. Pauleta 4 (3/2002, 1/2006) . Maniche 4 (2/2004, 2/2006) . Nani 4 (1/2014, 3/2016)

7. José Augusto 3 (1966) . Torres 3 (1966) . Sérgio Conceição 3 (2000) . Rui Costa 3 (1/2002, 2/2004) . Hélder Postiga 3 (1/2004, 1/2008, 1/2012) . Ricardo Quaresma 3 (1/2008, 1/2016, 1/2018) . Pepe 3 (1/2008, 1/2012, 1/2018)

14. Jordão 2 (1984) . Luís Figo 2 (1/1996, 1/2000) . João Vieira Pinto 2 (1/1996, 1/2000) . Deco 2 (1/2006, 1/2008) . Raul Meireles 2 (1/2008, 1/2010) . Simão 2 (1/2006, 1/2010) . Tiago 2 (2010) . Silvestre Varela 2 (1/2012, 1/2014)

22. Simões 1 (1966) . Sousa 1 (1984) . Nené 1 (1984) . Carlos Manuel 1 (1986) . Diamantino 1 (1986) . Sá Pinto 1 (1996) . Fernando Couto 1 (1996) . Domingos 1 (1996) . Costinha 1 (2000) . Beto 1 (2002) . Hugo Almeida 1 (2010) . Liedson 1 (2010) . Renato Sanches 1 (2016) . Éder 1 (2016) . Raphaël Guerreiro 1 (2020)

(x) -- Fases finais de Europeus e Mundiais. Os três golos na própria baliza em Mundiais não estão na lista. A edição de 2020 foi adiada para 2021 devido à pandemia da covid-19.