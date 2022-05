Portugal substitui Rússia no Europeu de futebol feminino

A UEFA informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol que a seleção nacional de futebol feminino vai substituir a Rússia na fase final do Europeu que vai realizar-se em Inglaterra, de 6 a 31 de julho.

A decisão prende-se com as sanções decretadas à Rússia, no âmbito da invasão à Ucrânia, pelo que a equipa das quinas, treinada por Francisco Neto, vai integrar o grupo C, tendo como adversárias a Suíça, Suécia e Países Baixos.

Esta será a segunda presença da seleção feminina portuguesa na fase final do Campeonato da Europa, depois de ter participado em 2017, num torneio organizado pelos Países Baixos.

A Suíça é o primeiro adversário de Portugal, no dia 9 às 17.00 horas, seguindo-se o confronto com as holandesas a 13 de julho às 20.00, terminando a fase de grupos com a Suécia, a 17 de julho, às 17.00.

Todas as partidas da equipa das quinas serão disputados em Wigan & Leigh.