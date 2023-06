Portugal revalida título europeu de andebol em cadeira de rodas

A seleção portuguesa de andebol em cadeira de rodas revalidou hoje o título de campeã europeia de andebol em cadeira de rodas, ao derrotar na final a Espanha, por 21-20, na cidade francesa de Lyon.

Na segunda edição do Euro Hand 4 All, o único torneio europeu desta vertente do andebol, Portugal, que também é campeão mundial, somou quatro vitórias.

Depois de ter avançado para as meias-finais, ao derrotar a Espanha (20-13) e a Noruega (15-10), no primeiro dia de prova, Portugal venceu a Croácia (19-8) no caminho para a final e, por último, novamente a Espanha.

A segunda edição do torneio gaulês contou com um novo formato de seis equipas: às quatro seleções pioneiras (Portugal, França, Espanha e Bélgica) juntaram-se Noruega e Croácia.