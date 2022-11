Portugal prepara Coreia do Sul com 12 no relvado e três no boletim clínico

A seleção portuguesa de futebol começou esta terça-feira a preparar o jogo diante da Coreia do Sul, o derradeiro no Grupo H do Mundial2022, sem a presença dos titulares com o Uruguai, Raphäel Guerreiro e os lesionados.

No dia seguinte ao triunfo sobre o Uruguai (2-0), com o qual 'carimbou' a passagem aos oitavos de final, a equipa das 'quinas' contou com apenas 12 jogadores no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Os titulares na partida com os sul-americanos e Raphäel Guerreiro limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, sendo que Nuno Mendes, que entrou de início no encontro, se lesionou no final do primeiro tempo e teve de ser substituído pelo lateral do Borussia Dortmund.

Além de Mendes, o lote de indisponíveis inclui ainda Otávio e Danilo Pereira, igualmente lesionados, pelo que, face a estas condicionantes, o selecionador Fernando Santos teve ao dispor somente os oito jogadores que não foram utilizados diante dos uruguaios e os quatro que entraram no decorre da segunda parte (Rafael Leão, Palhinha, Matheus Nunes e Gonçalo Ramos).

No período de treino aberto aos jornalistas, todos eles treinaram sem aparentes limitações, realizando exercícios com bola.

Portugal venceu na segunda-feira o Uruguai por 2-0, com dois golos de Bruno Fernandes, e assegurou o apuramento para os oitavos de final, ocupando a liderança do Grupo H, com seis pontos, à frente do Gana, que tem três, enquanto os uruguaios e a Coreia do Sul têm ambos um.

A equipa das 'quinas' defronta na sexta-feira os sul-coreanos, na terceira e última jornada da fase de grupos, em jogo marcado para o Estádio Education City, em Doha, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa).