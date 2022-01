Portugal imparável vence Ucrânia e apura-se para os quartos de final

Portugal bate Países Baixos e está com um pé nos "quartos" do Europeu

Foi uma vitória arrancada a ferros, mas permitiu a Portugal apurar-se para os quartos de final do Euro 2022. A seleção nacional de futsal venceu esta sexta-feira a Ucrânia (1-0), com um golo do melhor jogador jovem do mundo, o leão Zicky Té.

A campeã europeia e mundial fez assim o pleno na fase de grupos com três vitórias em três jogos. Portugal já não perde um jogo em tempo útil há quase seis anos (!), desde que perdeu com a Argentino no Mundial 2016. O próximo adversário da seleção é a sensação da prova, a Finlândia, na segunda-feira.

Só a cinco minutos do fim do jogo, a equipa de Jorge Braz quebrou a resistência ucraniana com um golo de Zicky Té. Para festejar o apuramento foi preciso André Sousa empenhar-se. No último minuto de jogo fez duas defesas impossíveis e manteve o marcador favorável aos portugueses até ao apito final.

Apesar da derrota, a Ucrânia também se apurou para os quartos de final, uma vez que no outro jogo do grupo, a Sérvia venceu os Países Baixos (3-2) e impediu a seleção anfitriã de seguir em frente.