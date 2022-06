Portugal goleia Bielorrússia no apuramento para o Europeu de sub-21

A seleção nacional de sub-21 reforçou este sábado a liderança do grupo D de apuramento para o Europeu, ao golear a Bielorrússia por 5-1, em jogo da 8.ª jornada.

Na Academia da FIFA em Yerevan, na Arménia, e sem a presença de espetadores, devido às sanções impostas à Bielorrússia pelo apoio à Rússia na invasão da Ucrânia, Fábio Vieira (33 e 56 minutos, de penálti), Gonçalo Ramos (50'), David da Costa (79') e Vítor Oliveira (90'+4) fizeram os golos da vitória portuguesa, com Vasilevich a marcar para os bielorrussos, aos 90'.

Com duas jornadas por disputar, Portugal, que já garantiu, pelo menos, a presença no play-off de qualificação, lidera o grupo D com 22 pontos, mais cinco do que a Grécia, segunda classificada e única rival na luta pelo apuramento para o próximo Europeu, enquanto os bielorrussos são quartos, com 12.