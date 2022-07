Portugal deixa fugir vitória frente à Suíça

Portugal esteve ontem muito perto de entrar a ganhar no Europeu de futebol feminino, mas ficou-se por um algo "amargo" empate a dois com a Suíça, culpa de dois golos sofridos nos instantes iniciais, numa partida disputada na região de Manchester. No jogo teoricamente menos complicado do Grupo C, que também inclui Países Baixos e Suécia, a formação das quinas começou praticamente com 0-2, já que Couba Sow marcou após 80 segundos e ​​​​​​​Rahel Kiwic dobrou a vantagem helvética aos cinco minutos.

A seleção lusa acusou, inevitavelmente, os dois golos e pouco conseguiu fazer até ao intervalo, mas transfigurou-se na segunda parte, na qual marcou dois golos e criou mais uma "mão-cheia" de oportunidades para chegar ao terceiro. Diana Gomes, aos 58 minutos, e Jéssica Silva, aos 65, marcaram os golos lusos, enquanto Diana Silva, aos 78 e aos 83, e Telma Encarnação, aos 88, num grande remate ao poste direito, e aos 89, poderiam ter concretizado a reviravolta. Apesar do final "frenético", o marcador já não mexeu.

Os números - 56% de posse de bola, contra 44%, 16 remates contra sete, 51 ataques contra 22 e nove cantos contra dois - ajudam a explicar que Portugal fez mais por ganhar, sendo que a Suíça, além dos dois golos, praticamente só assustou num remate de Reuteler, que bateu entre o poste e a trave, após um canto, aos 80 minutos.

Com o empate, a formação das quinas não hipoteca nada, mas seguem-se (quarta-feira) os Países Baixos, somente as campeãs em título, e depois (17 de julho) a Suécia, vencedora da primeira edição, em 1984, e sempre do top 8 em 10 presenças.