Portugal com todos disponíveis a três dias da estreia com o Gana

A seleção portuguesa de futebol, que prepara a estreia no Grupo H do Mundial2022, diante do Gana, na quinta-feira, realizou hoje o terceiro treino no Qatar, onde o selecionador luso contou com todos os convocados.

À semelhança do aconteceu no domingo, o técnico Fernando Santos voltou, pela segunda vez seguida, a ter os 26 atletas à disposição, quando faltam três dias para o primeiro confronto dos lusos no Campeonato do Mundo, diante do conjunto africano, no Estádio 974, em Doha, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa).

Durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o grupo realizou os habituais exercícios de aquecimento com bola, antes de ser dividido em dois, para a realização de situação de jogo, no relvado do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha.

Depois de defrontar o Gana, na quinta-feira, Portugal mede forças com o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arrancou no domingo e termina em 18 de dezembro.