Portugal bate Azerbaijão com autogolo na estreia na corrida ao Mundial2022

A seleção portuguesa de futebol venceu hoje o Azerbaijão por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, disputado na 'casa emprestada' de Turim, em Itália.

Um golo caricato na própria baliza do central Maksim Medvedev, aos 37 minutos, valeu o triunfo à formação das 'quinas', que estreou os 'leões' Nuno Mendes e Palhinha.

Após o embate com os azeris, Portugal, que procura a oitava presença -- e sexta consecutiva -- no campeonato do Mundo, desloca-se no sábado a Belgrado, para defrontar a Sérvia, que hoje recebe e bateu a República da Irlanda por 3-2.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ficha técnica:

Jogo realizado no Estádio da Juventus, em Turim.

Portugal - Azerbaijão, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Medvedev, 37 minutos (própria baliza).

Equipas:

- Portugal: Anthony Lopes, João Cancelo, Domingos Duarte, Rúben Dias, Nuno Mendes, Rúben Neves (Palhinha, 88), João Moutinho (Bruno Fernandes, 46), Bernardo Silva (Sérgio Oliveira, 88), Pedro Neto (Rafa, 63), Cristiano Ronaldo e André Silva (João Félix, 75).

(Suplentes: José Sá, Rui Silva, Cédric, Luís Neto, José Fonte, Palhinha, Sérgio Oliveira, Renato Sanches, Bruno Fernandes, Rafa, Diogo Jota e João Félix).

Selecionador: Fernando Santos.

- Azerbaijão: Magomedaliyev, Medvedev, Badalov, Badavi Huseynov, Krivotsyuk, Abbas Huseynov (Nuriiev, 46), Makhmudov (Isaev, 85), Mustafayev (Ibrahimli, 46), Salahli, Emreli (Alaskarov, 85) e Ghorbani (Sheydaev, 85).

(Suplentes: Balayev, Dzhenetov, Tashgin, Mustafazade, Nuriiev, Sheydaev, Isaev, Jafarguliyev, Khalilzade, Ibrahimli, Alaskarov e Yunanov).

Selecionador: Giovanni de Biasi.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Emreli (52) e Bruno Fernandes (81).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.