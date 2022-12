Portugal conseguiu pela quinta vez na história passar a fase de grupos de um Mundial, e amanhã, frente à Suíça, pode ficar com um registo positivo nos jogos de mata-mata. Até aqui, e analisando as anteriores participações no primeiro jogo a eliminar num campeonato do Mundo, verificam-se duas qualificações e duas eliminações.

No Inglaterra1966, Portugal surpreendeu e chegou às meias-finais da prova. Nessa caminhada, depois de ter passado 100% vitorioso num grupo integrado por Brasil, Hungria e Bulgária, era amplamente favorito nos quartos-de-final (não havia oitavos), frente à Coreia do Norte. A verdade é que esteve em desvantagem por 0-3, mas conseguiu uma reviravolta épica, acabando por ganhar por 5-3.