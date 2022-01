Portista Corona a caminho do Sevilha

Jesús Corona vai ser jogador do Sevilha. O extremo mexicano está em final de contrato com o FC Porto, e de acordo com a imprensa mexicana, está muito perto de chegar a acordo com o emblema espanhol que é treinado por Julen Lopetegui, técnico que orientou no FC Porto e que foi responsável pela sua contratação em 2015.

Apesar de ainda faltar o entendimento com o FC Porto, o jogador tem à sua espera em Sevilha um contrato de três épocas e meia e o clube quer apresentá-lo o quanto antes, se possível já nesta quinta-feira. Refira-se que caso as negociações cheguem a bom porto, esta é uma forma de a SAD dos dragões ver ainda algum dinheiro, pois Corona termina o vínculo com o FC Porto no final da presente temporada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Julen Lopetegui pode ver assim um desejo antigo satisfeito, pois há muito que está interessado no extremo mexicano. "Receberia o Corona de braços abertos. É um dos melhores jogadores do campeonato português nos últimos anos", disse há uns meses o treinador num programa de uma estação de rádio espanhola.

Outro jogador de saída do FC Porto é Sérgio Oliveira. O médio partiu esta quarta-feira de manhã para Roma, onde irá realizar testes médicos e finalizar o contrato de empréstimo até ao final da temporada com a equipa treinada por José Mourinho.