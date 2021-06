Polónia de Paulo Sousa derrotada na estreia pela Eslováquia

Áustria vence pela primeira vez num Europeu e estraga festa da Macedónia do Norte

Holanda bate Ucrânia em jogo com segunda metade eletrizante

Bis do checo Schick quase do meio-campo abate Escócia

A Polónia, comandada pelo treinador português Paulo Sousa, entrou esta segunda-feira da pior forma no Euro2020, ao perder por 2-1 com a Eslováquia, em encontro do Grupo E, disputado em São Petersburgo, na Rússia.

O guarda-redes Wojciech Szczesny, aos 18 minutos, na própria baliza, e Milan Skriniar, aos 64, marcaram os golos dos eslovacos, enquanto Karol Linetty faturou, aos 46, para os polacos, que jogaram com 10 desde os 62, por expulsão de Grzegorz Krychowiak.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A primeira ronda do agrupamento completa-se esta segunda-feira, com o embate entre a Espanha, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012, e a Suécia, marcado para Sevilha, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa).