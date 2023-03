Polónia de Fernando Santos derrotada no arranque da qualificação para o Euro 2024

O ex-selecionador português e atual responsável técnico pela seleção da Polónia, Fernando Santos, entrou com o pé esquerdo na fase de qualificação para o Euro 2024, com uma derrota frente à República Checa, por 3-1, em Praga.

O mais surpreendente foi o facto de a seleção da casa ter feito dois golos de rajada, no primeiro e terceiro minutos, pelo médio Ladislav Krejci e pelo avançado Tomas Cvancara, vantagem que seria ampliada já na segunda parte, aos 64, pelo avançado Jan Kutcha, com a curiosidade dos três autores dos golos terem em comum o facto de serem jogadores do Sparta de Praga.

A Polónia ainda reduziu aos 87 minutos, por Damian Szymanski, médio do AEK Atenas, mas não atenuou o peso e o impacto de uma derrota que vai deixar mossa e que vai obrigar Fernando Santos a ter de dar volta a uma situação inicial adversa, vencendo na receção à Albânia na próxima segunda-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No outro jogo do grupo, a Moldova empatou a um golo na receção às Ilhas Faroé, ao passo que a Albânia ainda não entrou em ação, só o fazendo na segunda-feira, perante os polacos.

França atropela Países Baixos

A França puxou dos galões de vice-campeã mundial e aplicou uma goleada surpreendente à congénere dos Países Baixos, por 4-0.

A seleção gaulesa atropelou a dos Países Baixos na fase inicial da partida, com três golos, praticamente, nos primeiros vinte minutos, aos dois, oito e 21, por Antoine Griezmann, Dayot Upamecano e Kylian Mbappé, que seria a principal figura da partida da primeira jornada do Grupo B.

Com efeito, o avançado do Paris Saint-Germain não só assistiu para o primeiro golo de Griezmann, como marcou o terceiro e quarto dos gauleses, este último aos 88 minutos.

A seleção dos Países Baixos, da qual se esperava bem mais, ainda dispôs de uma oportunidade para atenuar o peso da derrota, aos 90+4 minutos, mas Memphis Depay falhou um penálti.

Na outra partida do Grupo B, a Grécia foi a Gibraltar vencer por 3-0, com golos de Giorgios Masoyras, Manolis Siopas e Anastasios Bakasetas, estes dois últimos médios do Trabzonspor, da Turquia, enquanto a República da Irlanda ficou isenta nesta primeira jornada.

No Grupo F, destaque para a vitória concludente e categórica da Bélgica na Suécia, por 3-0, com o avançado do Inter Milão Romelu Lukaku a assinar um 'hat-trick', aos 35, 49 e 83 minutos.

O encontro ficou marcado pelo recorde imposto pelo experiente Zlatan Ibrahimovic, que, ao ser lançado aos 73 minutos para o lugar de Alexander Isak, tornou-se no jogador mais velho de sempre a participar numa partida de qualificação para um Campeonato da Europa.

Com 41 anos, cinco meses e 21 dias, o avançado do AC Milan suplantou outra 'lenda' do futebol mundial, no caso o antigo guarda-redes italiano Dino Zoff, que jogou uma partida de qualificação com 41 anos, três meses e um dia, diante da Suécia, em maio de 1983.

Para o mesmo grupo, a Áustria confirmou o seu favoritismo vencendo na receção ao Azerbaijão, por 4-1, e recebe na segunda-feira a seleção da Estónia, que nesta ronda não jogou.

No Grupo G, a Sérvia derrotou em casa a Lituânia, por 2-0, com golos de Dusan Tadic e Dusan Vlahovic, enquanto Montenegro foi à Bulgária vencer por 1-0. A Hungria só se estreia na segunda-feira, recebendo justamente a seleção búlgara.