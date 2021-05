Polícia dispersa adeptos do Sporting

A Polícia interveio esta tarde nas imediações do Estádio de Alvalade quando centenas de adeptos do Sporting se juntaram para receberem a equipa de futebol antes do jogo com o Nacional da Madeira para a 30.º jornada da I Liga.

O ambiente de euforia que se fez sentir à chegada do autocarro da equipa acabou pouco depois com a Polícia a dispersar alguns adeptos que se terão deslocado para um local não permitido pelas forças de segurança.

O Sporting está a seis jogos de poder voltar a conquistar o título de campeão nacional sénior masculino. A última vez que tal aconteceu foi na época 2001-02.