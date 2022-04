Polícia: Cristiano Ronaldo vai ser investigado por suposta "agressão" a fã

A polícia de Merseyside, região de Liverpool, anunciou este domingo que abriu uma investigação pela possível "agressão" após o gesto irado de Cristiano Ronaldo contra um fã do Everton, no sábado, após a derrota do Manchester United por 1-0 num jogo da Premier League.

Ao sair do campo, o atacante português do United bateu na mão de um adolescente que estava a gravar, atirando o telemóvel do jovem ao chão.

"Podemos confirmar que estamos em contacto com o Manchester United e o Everton após relatos de uma possível agressão no jogo Everton - Manchester United em Goodison Park", disse um porta-voz da polícia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Há uma investigação em curso e agentes a trabalhar com o Everton para analisar as imagens das câmaras e a reunir todos as testemunhas para determinar se um crime foi cometido", acrescentou.

A Federação Inglesa de Futebol afirmou, ao site The Athletic, que também vai analisar este incidente.

A mãe do rapaz de 14 anos, que sofre de autismo e dispraxia, disse à imprensa que o filho estava com uma contusão na mão e que o incidente o deixou "em estado de choque".

O adolescente inclinou-se sobre o túnel do vestiário para gravar Cristiano Ronaldo a sair do campo.

"Ronaldo acabou de passar e, de muito mau humor, bateu na mão do meu filho, derrubando o telefone dele, e continuou seu caminho", disse a mulher ao Liverpool Echo.

O rapaz, muito aborrecido, disse que "não quer assistir a um jogo novamente", relatou. Era a primeira vez que ele ia ao estádio para ver um jogo, explicou a mãe.

Ainda na noite de sábado, poucas horas depois daquele gesto irado, Cristiano Ronaldo pediu desculpas publicamente através do Instagram.

"Nunca é fácil gerir as emoções em tempos difíceis como os que estamos vivendo", escreveu CR7. "No entanto, devemos sempre ter respeito, paciência e dar o exemplo para os jovens que amam este belo desporto. Gostaria de pedir desculpas pelo meu momento de raiva e, se possível, gostaria de convidar aquele fã para vir assistir um jogo em Old Trafford, num sinal de fair-play."